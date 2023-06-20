Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri

"ERDOĞAN BÜYÜK DEVLET ADAMI"

Mihail Gusman "Şimdiye dek dünyanın birçok devlet başkanıyla ilgili 400'den fazla program yayınladık. Büyük devlet adamı, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük insan Başkan Erdoğan ile şimdiye kadar 4 kez görüşme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. Bu gerçekten kolay kolay ele geçirilemez bir fırsattı. Başkan Erdoğan ile iki kez başbakanlık döneminde, iki kez ise Cumhurbaşkanlığı görevindeyken görüştük." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kişiliğine övgüler dizen Gusman, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da da çok sevildiğini kaydetti.