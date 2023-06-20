Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri | Video

Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan belgesel hazırladı. Belgesele ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan gazeteci Gusman, Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Gusman, "O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Rusya'da da çok seviliyor." dedi.