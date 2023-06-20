Yunan çıplak

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da yaşanan ve son zamanların en ölümcül göçmen faciası olarak kayıtlara geçen felakete dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bozuk motoru ile yaklaşık 750 göçmen eşliğinde Libya'dan hareket eden teknenin alabora olması sonucu 79 kişi yaşamını yitirmişti. Dün bölgede 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Faciadaki toplam ölü sayısı 81'e çıktı. 104 kişinin kurtarıldığı felakette 500'den fazla göçmene ise hâlâ ulaşılamadı.Yeni günyüzüne çıkan bilgilere göre teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıktı. Yaşanan felaketin ardından Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor. Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine göre ise Yunan hükümetinin iddiasının aksine tekne yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz bekledi.Yunanıstan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etti. Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü balıkçı teknesinin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplanması gerektiği savunuldu.AB'nin sınır koruma kurumu Frontex, yerel saat ile sabah 10.00 gibi tekneyi fark ederek Yunan yetkililere haber verdi.Denizlerdeki göçmenlere yardım ulaştırmayı hedefleyen acil yardım hattı Alarm Phone yerel saat ile 14.17 gibi teknenin sorun yaşadığını aktaran bir telefon aldı.Lucky Sailor gemisi 17.00'de keskin bir dönüşle kuzeye yön kırdı.17.35'te bir sahil güvenlik helikopteri gemiyi fark etti. Yetkililer bu saatlerde geminin hareket halinde olduğunu öne sürmüştü.Faithful Warrior adlı gemi 20.00'de göçmen teknesine yiyecek verdi.Bir Yunan hükümet yetkilisi daha sonra bir görevlinin gemiye çıkmaya çalıştığını ancak daha önce gemide kullanılan bir ipin geri çekildiğini ve gemidekilerin yardım istemediklerini öne sürmüştü.Gece 01.00 gibi gemi yüzlerce insanla birlikte battı, takip animasyonunda çok sayıda teknenin yardıma geldiği görülebiliyor.BM, Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu. Yunan hükümetinden, BBC'nin iddialarına henüz cevap gelmedi. Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti. Batan balıkçı teknesinden 104 göçmeni kurtaran da Mayan Queen adındaki bir lüks tekne olmuştu. Kurtulanlar Kalamata Limanı'na taşınmıştı. Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.PAKISTAN hükümeti yaşanan trajedide 300 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede ulusal yas ilan edilirken insan kaçaklığı soruşturması da genişletilmeye başlandı. Dün itibarıyla olayla bağlantılı oldukları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Faciayla ilgili olarak Yunanistan'da da şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alındı. Sanıklar dün hâkim karşısına çıkarıldı