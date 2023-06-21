Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmasında, "En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi. Bu sözlere İYİ Parti kanadından ilk tepki ise İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, "Bu her şey yolunda gitmiş gibi bir ifade. Biz seçim kaybettik, gerekli dersleri almalıyız" ifadelerini kullandı.