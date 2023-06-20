Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni kızdıracak çıkış! "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" | Video
Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğu bırakmayan, istifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.
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