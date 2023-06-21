Teröristbaşı Salih Müslim’den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!

SEÇİM DÖNEMİNDE KILÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ

14 Mayıs seçimlerini kendileri açısından bir umut olarak gördüklerini ifade eden Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' belirterek, "Hem birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler, bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" demişti.