Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor | Video
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim, TSK ve MİT'in başarılı operasyonları sonucu yaşadığı çaresizliği itiraf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek "Senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen teröristbaşı Müslim, uluslararası kamuoyunu ise sessiz kalmakla suçladı.
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