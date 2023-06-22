Son dakika: Kirada zam sınırı uzatıldı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: O tarihe kadar geçerli olacak

"Kira uyuşmazlıkları noktasında da aldığımız bir takım tedbirler var. En son yargı paketinde kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Eylül ayından itibaren kira davaları, kiracı ev sahibi ilişkilerinde dava açmadan önce arabulucuya gitmek söz konusu olacak. Arabuluculukta da kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar mahkemelere intikal etmeden çözümü dostane bir şekilde sağlanması ile ilgili olarak sistemdeki önemli bir düzenlemeyi, yasal düzenlemeyi yapmıştık. Eylül ayından itibaren devreye girecek."