Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a yeni görev

Aktaş döneminde EGM'de suç ve suçluyla hız kesmeden mücadele edilirken terörün ve terör örgütlerinin inlerine girildi. Narkotik alanında zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Havacılıkta devrim niteliğinde işlere imza atılarak Polis Teşkilatının envanterine 3 ATAK helikopter katıldı. Teşkilatının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge çözüme kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen yeni kabinede Bakan Yardımcılıkları belli oldu. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu görevlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcılığına görevlendirlenlen arasında en dikkat çeken isim Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Aktaş döneminde; Suç ve suçluyla hız kesmeden mücadele edildi.

Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapma yolunda önemli adımlar atıldı. Verilen aralıksız mücadele ile suç işleme oranları düşerken, aydınlatma oranlarında ise büyük bir artış yakalandı.

TERÖRÜN VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRİLDİ

"Türkiye Yüzyılı"nda terörün her türlüsünü ülke gündeminden çıkarmak için atılan adımlar sonucunda, dünyaya örnek teşkil eden mücadele ile yurt içinde kırsaldaki terörist sayısını 100'ün altına indirme başarısı gösterildi. Örgüte katılım en alt düzeye düşürülerek bölücü terör bitme noktasına gelirken, dini istismar eden terör örgütleri de yaklaşık altı yıldır tek bir eylem gerçekleştiremedi. Hain FETÖ'nün ise tüm yapıları ve faaliyetlerine ket vuruldu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURULDU

Yüklü miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar yapıldı. Uyuşturucu baronları tek tek yakalandı. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler, 2022 yılında 217'ye geriledi.

TRAFİKTE ÖNEMLİ ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 50 düşürülmesi hedefini tutturan dünyadaki iki ülkeden biri oldu.

Havacılıkta da devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Polis Teşkilatı, envanterine 3 ATAK helikopter katıldı. ATAK helikopterlerle birlikte Türk Emniyeti, dünyada taarruz helikopterine sahip tek Emniyet Teşkilatı olma özelliği kazandı.

TEŞKİLAT AFETLERDE EN ÖN SIRADA YERİNİ ALDI

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem afetinde de Polis alandaydı. Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına destek veren PAK Polis Arama Kurtarma Birlikleri; Muğla-Antalya orman yangınları, Batı Karadeniz sel felaketi gibi afetlerin ardından bu defa asrın felaketi için görev başındaydı. Afet bölgesine süratle intikal eden PAK personeli, gece-gündüz görev yaparak, 1.151 vatandaşımızın enkazdan sağ olarak çıkartılmasını sağladı.

3600 EK GÖSTERGE GELDİ

Emniyet Teşkilatının yıllardır beklediği 3600 ek gösterge çözüme kavuştu. Polisler tarafından memnuniyetle karşılanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması da bu dönemde gerçekleşti.

Türk Polisi, yurt dışında görev aldı bu dönemde. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenlik önlemlerine katkı sağladı ve turnuvanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için üstüne düşen görevi yerine getirdi.