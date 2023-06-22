İttifakın İp’i kopuyor

İYİ Parti'nin Millet İttifakı ile olan bağı pamuk ipliği kadar inceldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Gerekirse 16'lı masa kurarım' sözlerine İYİ Parti'den gelen zehir zemberek yanıt, ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Biz İyi Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İyi Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez ise ittifakın sonlanacağına işaret eden şu ifadeleri kullandı: "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı. Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı." SABAH'ın İyi Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre ise ittifakın akıbeti 24 Haziran'da yapılacak olağan kurultay sonrası net olarak belli olacak. İyi Parti yetkilileri, genel başkanın konuşmadan açıklama yapılmasının doğru olmadığını beyan ediyor. Akşener'in ve partinin eğiliminin 24 Haziran itibarıyla ortaya çıkacağına işaret ediyor. Kulislerde, seçim öncesinde yapılan ittifakın seçimlerde kaldığı da net bir dille vurgulanıyor. İstifa çağrılarına rağmen Akşener'in tek aday olarak kurultaya gideceği ve karşısına aday çıkmayacağı söyleniyor.