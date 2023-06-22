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Giriş Tarihi: 22.6.2023 13:27 Son Güncelleme: 22.6.2023 13:55

ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Hayallerinin peşinden koştu: Bakan Yardımcısı oldu…

Oruç Baba İnan, Konya’nın Yunak İlçesi’ne bağlı Çayırbaşı köyünde dünyaya geldi. Eğitimine köyde devam etti. Kaldığı yurdun duvarlarına 'Türkiye birincisi olacağım' yazan Oruç Baba İnan, hayalini gerçekleştirdi. 2000 yılındaki ÖSS sınavında, birinci olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne yerleşti. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine geldi. Başarı, köylülerini sevindirdi…

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Hayallerinin peşinden koştu: Bakan Yardımcısı oldu…

Resmi Gazete'nde bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre yeni bakan yardımcıları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 17 bakanlığın tamamına Bakan Yardımcıları atandı. Kararnameye göre Oruç Baba İnan (42) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine geldiği açıklandı.

Karar, Oruç Baba İnan'ın memleketi Yunak'ın Çayırbaşı köyünde büyük sevinçle karşılandı. 2000 yılında o dönemin üniversite sınavı olan ÖSS'de birinci olan İnan başarılarıyla da hemşerilerini gururlandırdı.

Çiftçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Oruç Baba İnan, okul hayatına köyde başladı. Akşehir'de kaldığı yurdun duvarına ayakkabı boyasıyla 'Türkiye birincisi olacağım' diye yazdı. Çok çalıştı, çabaladı. Hayallerini gerçekleştirmeyi başardı.

'Bekle beni İstanbul' şarkısını dinleyerek hep İstanbul hayali kuran İnan, çok istediği Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı.

Eğitimini başarıyla tamamlayan İnan, mezun olduğu günden bugüne kadar Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Turkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak da görev yaptı.

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ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Hayallerinin peşinden koştu: Bakan Yardımcısı oldu…
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