ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Hayallerinin peşinden koştu: Bakan Yardımcısı oldu…

Resmi Gazete'nde bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre yeni bakan yardımcıları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 17 bakanlığın tamamına Bakan Yardımcıları atandı. Kararnameye göre Oruç Baba İnan (42) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine geldiği açıklandı.
Karar, Oruç Baba İnan'ın memleketi Yunak'ın Çayırbaşı köyünde büyük sevinçle karşılandı. 2000 yılında o dönemin üniversite sınavı olan ÖSS'de birinci olan İnan başarılarıyla da hemşerilerini gururlandırdı.
'Bekle beni İstanbul' şarkısını dinleyerek hep İstanbul hayali kuran İnan, çok istediği Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı.
Eğitimini başarıyla tamamlayan İnan, mezun olduğu günden bugüne kadar Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Turkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak da görev yaptı.