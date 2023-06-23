‘Bayramı bize zehir ettiler’

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi, 224 depremzede aileyi Karabağlar ilçesi Uzundere semtindeki mülkiyeti kendisine ait olan TOKİ konutlarına yerleştirdi. Başkan Tunç Soyer bir süre önce depremzedeleri tahliye etmek için baskı yapıp tehdit etti. Fayda etmeyince depremzedelerin oturduğu konutları satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in talimatı ile 18 Mayıs- 30 Haziran arasında içinde depremzedelerin de bulunduğu 236 daireyi belediye encümeni aracılığı ile tek tek elden çıkarıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından depremzedelere tebligatta bulunulup 31 Mayıs'a kadar boşaltmaları istendi. Önceki gün zabıtalar kapı kapı dolaşarak üçüncü kez zorla tebligat yaptı. Depremzedelerden 15 gün içinde daireleri boşaltmaları istendi. Evleri boşaltmayan depremzedelerin eşyalarının belediye ekipleri tarafından zorla tahliye edileceğinin altı çizildi.Kurban Bayramı öncesi depremzedeler büyük şok yaşadı. Depremzede Şerife Koşar, "Önümüz bayram. Ay sonuna kadar nereye gider, ne yaparız. Eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun. Bir ara asansörleri bile kapattılar" dedi. Sadullah Özdemir ise "Depremde yaşadığımız kâbus dolu anları unuttuk, üç yıldır sokakta kalma korkusu ile yaşıyoruz. Önümüz bayram. Tam bayram öncesi kapımıza dayanıp tebligatları elimize tutuşturdular" diyerek isyan etti.