Muharrem İnce’ye kumpasta Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturması tamamlandı. Aralarında CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun da olduğu 5 şüpheli hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelilerin kumpas görüntülerini Whatsapp gruplarında nasıl paylaştıkları ortaya çıkarıldı. İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğine dikkat çekilen iddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği ifade edildi.Şüphelilerden CHP'li eski yönetici Doğru'nun 'Yalancılar Derneği', 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu montaj paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.Şüphelilerden Soner Hakkı Çoruh'un cep telefonuna pornografik fotoğraf gönderildiği, iletinin altına 'patladı beyimiz' yazıldığı tespit edildi. Çoruh'un, İnce'nin görselini kullanılarak oluşturulan söz konusu sahte pornografik videoyu 'Sevenler Gece Ölür' isimli Whatsapp grubunda hukuka aykırı olarak paylaşarak yaydığı ve ifşa ettiği tespiti yapıldı.İnce'nin montajlanarak oluşturulan sahte pornografik videosunu 'Komşu Celal' olarak kayıtlı numarayla paylaşan Mehmet Galoğlu ise iletinin açıklama kısmına, "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama, iktidar partisinin seni 2018-2023'te neden tehdit ettiklerini açıklasana" ifadelerini kullandı.