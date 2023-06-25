Mustafa Boydak tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ soruşturması kapsamında aldığı 7.5 yıl hapis cezası onanarak hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Boydak'ın yerini titiz bir çalışmayla tespit etti. FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu ifade edilen ve "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan aranan Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Büro Amirliği Polisleri tarafından Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. 29 Temmuz 2016'da FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest kalan Boydak yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.