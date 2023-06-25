SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu

Son dakika atama kararı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.
ESKİŞEHİR VALİSİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcısı olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.
EROL AYYILDIZ KİMDİR?
1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.
Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.
1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;
1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,
1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,
1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,
2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,
2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,
2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,
2011 - 2013 Zonguldak Valisi,
2013 - 2016 Aydın Valisi,
2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yapmıştır.
2020 yılından beri ise Eskişehir Valisi olarak görev yapıyordu.