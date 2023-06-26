Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı | Video
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olurken deprem bölgesinde üç ilin valisi değişti.
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