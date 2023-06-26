CHP’li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku ’trol saldırısı’ imiş

Pis koku yetmezmiş gibi bu yıl İzmir'de sivrisinek sorunu hortladı. Sivrisineklerin üreme alanı olan sulak alanların yıl içinde düzenli bir şekilde ilaçlanmaması sonucu kent son derece saldırgan ve yayılmacı bir tür olan AEDES türü sivrisineklerien istilasına uğradı.
Uzmanlar Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı Zika Virüsünün anne rahmindeki bebeklerin beyin gelişimine olumsuz etki yaptığını belirterek anne adaylarını sivrisinek sokmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
DAĞ TEPKİ GÖSTERDİ
Tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de canlı olarak katıldığı programda sivrisinek ve pis koku şikayetlerini trol saldırısı olarak nitelendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin iki büyük problemini görmezden gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Halk TV'de katıldığı canlı yayında, İzmir'in koku sorunu dolayısıyla yaptığı açıklamalara sosyal medya adresinden tepki gösterdi.
KONUYU SAVUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katıldığı canlı yayında konuyla ilgili soru sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer'in gelen tepkilere trollük benzetmesi yapması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yayından kesit paylaşarak tepki gösterdi.
Dağ, paylaşımına şu notu düştü: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini "Hayali" bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış.Sn. @tuncsoyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini "Troll" diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir.
Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir. " dedi. Öte yandan Soyer'in troll açıklamalarına tepki gösteren çok sayıda İzmirli havaların giderek ısındığı şu günlerde sivrisinek istilası nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini belirtti. Vatandaşlar bir an önce belediye tarafından ilaçlama yapılmasını istedi.