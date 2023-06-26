CHP’li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku ’trol saldırısı’ imiş





Dağ, paylaşımına şu notu düştü: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini "Hayali" bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış.Sn. @tuncsoyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini "Troll" diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir.