İzmir'deki sivrisinek ve koku sorununa Tunç Soyer "Trol saldırısı bunlar" dedi | Video

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki kötü koku ve sivrisinek sorununu 'trol saldırısı' olarak nitelendirdi. Tunç Soyer, katıldığı yayında "Koku neredeyse tamamen bitti. Bunlar trol atakları. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı." dedi.