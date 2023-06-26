İzmir'deki sivrisinek ve koku sorununa Tunç Soyer "Trol saldırısı bunlar" dedi | Video
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki kötü koku ve sivrisinek sorununu 'trol saldırısı' olarak nitelendirdi. Tunç Soyer, katıldığı yayında "Koku neredeyse tamamen bitti. Bunlar trol atakları. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı." dedi.
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