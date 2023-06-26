Haberler Gündem Haberleri İzmir'deki kötü koku ve sivrisinek sorununa 'trol saldırısı' demişti! AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki: Kalıcı çözüm üretin
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:35 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:43

İzmir'deki kötü koku ve sivrisinek sorununa 'trol saldırısı' demişti! AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki: Kalıcı çözüm üretin

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent genelindeki kötü koku ve sivrisinek sorunu için 'trol saldırısı' yorumunda bulunarak "Koku neredeyse tamamen bitti. Bunlar trol atakları. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kötü koku ve sivrisinek sorununu trollere bağlayan Tunç Soyer'e tepki gösterdi, "Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir’deki kötü koku ve sivrisinek sorununa ’trol saldırısı’ demişti! AK Parti’den Tunç Soyer’e tepki: Kalıcı çözüm üretin

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı canlı yayında, kentte yıllardır devam eden kötü koku ve sivrisinek sorununa ilişkin 'trol saldırısı' değerlendirmesinde bulundu.

Kokunun neredeyse tamamen bittiğini iddia eden Soyer, "Geçen yıl vardı. Fakat bu trol atakları gerçekten İzmir'den de yönlendirilmediği için bilmiyorlar, farkında değiller. Koku meselesi yok. " ifadelerini kullandı.

İzmir'deki sivrisinek ve koku sorununa Tunç Soyer "Trol saldırısı bunlar" dedi | Video

SORUNLARA 'TROL ATAĞI' DEDİ!

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ben size grafikleri gösterebilirim geçen sene koku nedeniyle aldığımız şikayetlerin sayısıyla bu sene aldığımızı. Neredeyse sıfıra yakın. Şikayet asla almıyoruz. Çünkü çok büyük işler yaptık orada. Çok önemli adımlar attık, çok büyük devrim yaptık. Yani 50 senelik bir hikayeyi çözüyoruz şu anda. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı. Ne yazık ki o da öyle."

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tunç Soyer'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini 'Hayali' bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış.

Sn. Tunç Soyer, en temel belediye hizmetlerinden yararlanamayan ve bunu dile getiren İzmirlileri 'Troll' diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir. Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir." açıklamasında bulundu.

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İzmir'deki kötü koku ve sivrisinek sorununa 'trol saldırısı' demişti! AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki: Kalıcı çözüm üretin
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