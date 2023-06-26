İzmir’deki kötü koku ve sivrisinek sorununa ’trol saldırısı’ demişti! AK Parti’den Tunç Soyer’e tepki: Kalıcı çözüm üretin

Kokunun neredeyse tamamen bittiğini iddia eden Soyer, "Geçen yıl vardı. Fakat bu trol atakları gerçekten İzmir'den de yönlendirilmediği için bilmiyorlar, farkında değiller. Koku meselesi yok. " ifadelerini kullandı.

İzmir'deki sivrisinek ve koku sorununa Tunç Soyer "Trol saldırısı bunlar" dedi | Video

SORUNLARA 'TROL ATAĞI' DEDİ!

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ben size grafikleri gösterebilirim geçen sene koku nedeniyle aldığımız şikayetlerin sayısıyla bu sene aldığımızı. Neredeyse sıfıra yakın. Şikayet asla almıyoruz. Çünkü çok büyük işler yaptık orada. Çok önemli adımlar attık, çok büyük devrim yaptık. Yani 50 senelik bir hikayeyi çözüyoruz şu anda. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı. Ne yazık ki o da öyle."