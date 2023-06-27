Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda dün 15 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ne düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktaları tespit edildi. Münbiç'teki PKK/ KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, TSK ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü. Münbiç hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/ YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti. SABAH