Bu nasıl memur: Lüks araçlı polis dehşet saçtı

Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle birlikte Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak isterken peşine iki araçtan biri takıldı. 8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka aracın sürücüsü, trafikte önce taciz ettiği avukatı, aracını önüne kırıp durdurduktan sonra darp etti. Bacağı 2 yerinden kırılan ve ciddi bir ameliyat geçiren avukat Uzun'un şikâyeti üzerine ifadesi alınan sürücü, işçi olduğunu söyledi. Ancak lüks aracın sürücüsünün, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu, aracın kaydının ise Üçgül'ün eşinin üzerinde olduğu öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan Üçgül, ifadesinin ardından serbest kaldı.Üçgül hakkında "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan Üçgül'ün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. Üçgül'ün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Üçgül'ün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.AvukatFatih Uzun, olay nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve 10 gün hastanede kaldığını belirterek tedavisinin 20 hafta süreceğini söyledi. Uzun, olay sırasında araçta olan 5 ve 9 yaşında kızlarının, babalarının sakat kalmasından korktuğunu ifade etti.