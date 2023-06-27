Görenler ‘villa yapmışlar’ diyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evleri villaları aratmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir, Nurdağı Mesthöyük'te kaba inşaatların bittiğini belirterek, "Burada 17 köy evi var, 3 tanesi teslim edildi. En büyük depremlerde dahi bu evlerde çatlama olmayacak" dedi.Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Türkoğlu'na bağlı 3 köyde inşa edilen 92 konutu örnek evle tanıttı.