Kılıçdaroğlu’na bir darbe de Karamollaoğlu’dan: Yüzde 25’in yüzde 8’i dışarıdan

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan hezimet CHP ve ortaklarını kaosa sürükledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

AĞIR YENİLGİ ALDILAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin her iki turundan da ağır yenilgiyle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci kez kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis'teki sandalye sayısında da ciddi bir gerileme yaşadı. CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan CHP'li Abdüllatif Şener örneği üzerinden partisinin yönetimini sert sözlerle hedef aldı. "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." diyen Ağbaba, seçimlerde CHP listelerinden vekil seçilen 38 ismi de hedef alıp, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN YÜZDE 7'Sİ 8'İ DIŞARIDAN!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin her iki turundan da ağır yenilgiyle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci kez kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis'teki sandalye sayısında da ciddi bir gerileme yaşadı. CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan CHP'li Abdüllatif Şener örneği üzerinden partisinin yönetimini sert sözlerle hedef aldı. "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." diyen Ağbaba, seçimlerde CHP listelerinden vekil seçilen 38 ismi de hedef alıp, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler." ifadelerini kullandı.

"HİÇ YÜZDE 25 ALAMADILAR Kİ"

Yaşananlar gündemi meşgul ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin oy oranına itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

CHP'nin oyunun yüzde 17'lerde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." ifadelerini kullandı.

"Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz." diyen Saadet Partisi lideri, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

ADAY OLABİLMEK İÇİN VEKİL DAĞITTI!

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine tam 38 tane vekillik dağıtmıştı. İttifak ortağı partilerin milletvekillerinin CHP'den istifa ederek kendi partilerine geçişleriyle CHP'nin 135 olan milletvekili sayısı geçen dönem 146 olan sayının altında kaldı.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirileri ise, "Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Yani bizim planlarımızın günlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir stratejimiz yok mu?" diyerek savunmuştu.