Video Haber Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'dan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan | Video
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'dan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan | Video

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'dan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan | Video

27.06.2023 | 21:41

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde 38 vekilini Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'ye kaptıran CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, daha da ileri giderek "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

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