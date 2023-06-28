"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim

"BÜYÜK BİR ZİYANLIK OLUYOR"

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.

Fatih Altaylı "Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin" dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | Video