Video Haber Fatih Altaylı "Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin" dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | Video
Fatih Altaylı

Fatih Altaylı "Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin" dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | Video

28.06.2023 | 14:24

Açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Fatih Altaylı, kurban bayramında kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını istedi. "Hayvanlara eziyet etmeyin" diyen Fatih Altaylı'nın, aynı videonun içinde "Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim" demesi ise tutarsızlık olarak yorumlandı.

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