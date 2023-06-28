Mezarlarını çiçeklerle süsledik

Arife gününde Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği, ziyaretçilerle doldu taştı.Oğlumun mezarını çiçeklerle süsledim. Taşını yıkıyorum, çiçek ekiyorum, öpüyorum. Özlem gidermeye çalışıyorum. Bir aylık nişanlıydı. Şırnak'tan iki günlüğüne nişanlısını görmek için gelmişti. Döndükten sonra hasta olan bir arkadaşının yerine göreve gitmiş. Orada da şehit düştü.Oğlum 2018'de Hakkâri'de vatan için can verdi. Evliydi, bir tane oğlu vardı. Şimdi 12 yaşına geldi, aynı babası. Torunumla acımı dindiriyorum. Vatan sağ olsun. Sık sık buraya gelip ona dualar etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Acımız dinmiyorum ama yapacak bir şey yok.Oğlum olmadan hiçbir tadı yok ama maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Onsuz ne bayramın, ne özel günlerin anlamı var. Ama biz yine de vatan sağ olsun diyoruz. Oğullarımız hamdolsun şehitlik makamına eriştiler.12 yıl oldu. Afyon'da cephanenin patlamasıyla şehit düştü. Bir buradayız hep. Oğlumu çok özlüyorum. Onunla gurur duyuyorum.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) da şehitlerin ruhlarına Kuran-ı Kerim okuttu, gül suyuyla mezarları yıkattı.