"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SON TEKNOLOJİYLE SALDIRIYOR"

Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı, "Günlük en güçlü saldırılar oluyor. Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırı hiç durmamıştır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor | Video

SALİH MÜSLİM: ERDOĞAN SENELERDİR DURMADAN BİZİ VURUYOR

Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim de, TSK ve MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği son operasyonun ardından sığındığı mağaradan örgütün içine düştüğü çaresizliğini anlatmıştı. "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen Müslim, uluslararası kamuoyunu yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.