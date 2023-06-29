Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor | Video

Terör örgütü PKK/YPG'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına yönelik itiraflar gelmeye devam ediyor. Terör elebaşı Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri durmadan vurduğunu söyledi. Mahmud "Günlük en güçlü saldırılar oluyor. Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor." dedi.