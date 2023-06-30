Meclisin en genç vekili: AK Parti gençlerin partisidir

Meclisin renkli simaları ile yaptığımız röportajda bugünkü konuğumuz Zehranur Aydemir...Yazılım mühendisi olarak TAI ve HAVELSAN gibi Türkiye'nin savunma sanayinde belkemiğini oluşturan firmalarında çalışan Aydemir, 28'nci dönemde AK Parti Ankara milletvekili olarak TBMM'nin en genç milletvekili oldu.AK Parti ile küçük yaşlarda tanıştığını açıklayan Aydemir, "AK Parti bir siyaset okuludur, kadın ve gençlik hareketidir. Cumhurbaşkanımız gençlere verdiği önem ve değeri her kademeyi gençlere alan açarak gösteriyor" dedi.Türkiye yüzyılında bir aktör olarak katkıda bulunmalıyım dedim. Bu mottoyla, bu enerjiyle milletvekili oldum. AK Parti'de gençlerin ne dediğine önem veriliyor. Gençlere söz hakkı veriliyor. Gençlerin fikirlerine hayallerine eleştirilerine değer veriliyor. Cumhurbaşkanımız sürekli gençlerle yol yürüyor. Gençlere alan açan gençlerle olan bir lider" diye konuştu.Seçim çalışmalarının çok keyifli geçtiğini aktaran Aydemir, "Herkesle samimi şekilde iletişim kurdum, Yaşımı söylediğimde inanmıyorlardı. Seçilecek yerden mi diye sorup bakıyorlardı. 4'ncü sıra adayıydım. Sadece AK Parti seçmeni değil, karşıt görüşlü insanlar da bu kadar genç bir kişinin seçilecek bir yerden aday gösterilmesine şaşırıp takdir ettiler" dedi.Muhalefetin kendilerince z kuşağı tanımlaması yaptığını ve bunun tutmadığını aktaran Aydemir, " 'Z kuşağı muhaliftir, z kuşağı eleştireldir' dediler. Cumhurbaşkanımız 'Ben gençlerin harflere sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum' diyerek 'TEKNOFEST kuşağı' dedi. Harflere sıkıştırılmayacak gençleri sadece 14-28 Mayıs'ta görmedik. Biz gençleri 15 Temmuz'da da pandemide de afetlerde de gördük" dedi.Gençler ilk telefon ve ilk bilgisayar alımlarında ÖTV'den afla biraz daha rahat erişmek istiyorlardı. Sözünü Cumhurbaşkanımız beyannamede verdi."5 yıl sonra geriye baktığında gençler için önemli işlere imza atmış biri olmak istediğini aktaran Aydemir, "Alanlarımın Türkiye'de daha çok gence ve daha çok çocuğa ulaşması erişmesi için gayret çaba sarf edeceğim. Bu oda gençlerin odası, herkesin buraya gelmesi, hayallerinin Meclis gündemine taşınması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hangi görüşten olursa olsun kapımız tüm gençlere ve vatandaşlarımıza açık" dedi.Gençler arasında en popüler liderin Erdoğan olduğunu vurgulayan Aydemir, "30 yaş altında 4 vekilimiz, 30 yaşında 2 vekilimiz var. İlk 10 genç vekile bakalım, karşı tarafı göremiyoruz. İlk 5 vekilden 4'ü AK Parti'den" ifadelerini kullandı.Aslen Rizeli olan Aydemir, 25 yaşında. TOBB Üniversitesi'nden tam burslu Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı ve bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yaptı. 18 yaşından itibaren siyasetin içinde bulunan Aydemir, Ankara il gençlik kollarında farklı birimlerde görev yaptıktan sonra 4 yıl genel merkezde çalıştı. Son 2 yıldır Gençlik Kolları'nda AR-GE ve eğitimden sorumlu genel merkez yardımcılığı yapan Aydemir, AK Parti'nin siyaset okulundan da mezun oldu.