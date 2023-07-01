Dünya lideri oldu ama mütevazılığı hiç değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan akrabaları, SABAH'a konuştu. Dünya lideri olan Başkan Erdoğan'la gurur duyduklarını söyleyen akrabaları, Erdoğan'ın insani yönlerini anlattı.Ben ondan 2 yaş büyüğüm ama ona 'amca' derim. Çocukken yazları buralara gelirdi. Geldiğinde önce babamın ve babasının kabrini ziyaret eder. 'Çay yapın geliyorum' der. Mutlaka bizim eve uğrar. Sohbet ederiz. Hanemiz şenlenir. Onda yorulmak, tatil yapmak yok. Kendisini vatanına, milletine ve Müslümanlara adamış bir insan. Son yüzyılın dünya lideri. Ülkemizin başına gelmeseydi, şu anda Suriye'den daha da kötü halde olurduk. Neden 22 yıldır ülkemizin başında; çünkü canla başla mücadele veriyor. Allah onun yâr ve yardımcısı olsun. Müslüman âleminin ve Türk halkının dualarıyla ayakta duruyor, hizmet ediyor. Onun için Tayyip Erdoğan'a duacıyız. Canımızdan ona can verelim, ömrü uzun olsun da memlekete hizmet etmeye devam etsin. O Müslüman âleminin reisidir.Ülkeyi yönetmek için yola çıktığında, bütün aileden ayrı ayrı helallik aldı. Kendisini vatanına, milletine adadı. Geldiğinde görüşüp sohbet ediyoruz. İlkokulu burada okuyup, ortaokul için İstanbul'a gittiğimde onlarla beraber kalmıştım. Tayyip Erdoğan o gün neyse bugün de o. Hiç değişmedi. Mütevazı ve yardımsever. İyilik yapmayı çok sever. Her zaman, 'Ben Güneysu'nun evladıyım' der. Buradaki evini de, 'Çocuklarım, torunlarım buradan kopmasınlar' diyerek yaptı. Çocukları ve torunları da geliyor. 22 yılda ülkeyi çok değiştirdi, dünya lideri oldu ama kendisi hiç değişmedi.Cumhurbaşkanımız, akrabamız, ağabeyimiz Tayyip Erdoğan'dan çok memnunuz. Akrabalarını unutmaz. Çok iyi bir insan. Buraya geldiğinde oturup dertleşir, çay içer, sohbet ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sağlık ve mutluluk versin.Cumhurbaşkanımızınülkemize yaptığı hizmetlersaymakla bitmez.Baba ocağı Güneysuda onun sayesinde çokdeğişti, güzelleşti.