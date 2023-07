İyi ki varsın Türkiye

Dünyanın her köşesinde bayram coşkusu yaşanırken, Türkiye'nin yardım kuruluşları; tüm dünyaya iyilik ve merhamet ulaştırdı. Türkiye, Kurban Bayramı'nda da dünyanın mazlum coğrafyalarıyla gönül köprüsü kurdu. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir diplomasi örneği sergileyen AFAD, Kızılay, TİKA, TÜGVA başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, depremzedeler ve yoksulların yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin yardımlarını, dünyanın her bir köşesine ulaştıran yardım kuruluşları, bir kez daha gönülleri fethetti. Mazlumların vicdanı olan Türkiye, 'İyi ki varmışız' gururunu yaşattı.İHH İnsani Yardım Vakfı: 'Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir' sloganıyla Türkiye dâhil 48 ülkede çalışma yaptı. 3 milyon kişiye ulaşan İHH, Türkiye dâhil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kıyafet yardımında bulundu. AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı: Deprem bölgesi için işbirliği yaptı. Hayırseverler adına kurban keserek, emanetleri deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırdı.Türk Kızılay: Türkiye dâhil 23 ülkede toplam 120 bini aşkın hisselik kurban kesti. Payların büyük kısmı afetzedelere dağıtıldı, toplamda 3.5 milyon ihtiyaç sahibinin sofrası bereketlendi.İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF): 47 ülke, 309 bölgede yoksulları sevindirdi. Geçtiğimiz yıl 3.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan İDDEF, Asya ve Afrika kıtasında 1001 su kuyusu açarak insanlığı temiz suyla buluşturdu.Deniz Feneri Derneği: Çalışmalarını, 3 kıta ve 18 ülkede mağdur bölgelere yaptı. Yurtiçi kurban kesimlerini deprem bölgesine ulaştıran dernek, binlerce yetimi bayramda giydirerek, yürekleri fethetti.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA): Depremin vurduğu Hatay'ı yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin vekâletlerini emanet alan TÜGVA, 63 kurban keserek gönüllere dokundu. 150 depremzede çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Aynı zamanda hijyen malzemeleri, su ve gıda ürünleri taşıyan toplam 8 TIR'ı bölgeye ulaştırdı.Ensar Vakfı: 1670 hisse kurbanın kesimini Eskişehir'de gerçekleştirdi. Şubeleri aracılığıyla da kurban kesimi ve dağıtımlar yaptı. Kurban payları, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, çocuklara bayramlık ve harçlık verildi. Ayrıca vakıf merkezinde üniversite öğrencilerine her gün yemek hizmeti sağlandı.