SON DAKİKA: İBB’den ’Hamidiye Su’ markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor

İBB, DURUMU KURTARMAK İÇİN BİR AÇIKLAMA YAPTI

İBB, isim değişikliğine gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. İsim değişikliği iddialarını yalanlayan İBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti" iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz.