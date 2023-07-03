CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV parayı CHP’den alıp Kılıçdaroğlu’na sallıyor

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimleri geçtiğimiz Mayıs ayının 14 ve 28'in gerçekleşti. Seçimden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı net bir zaferle ayrıldı.
İşte bu sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: YILDIRIRIM
İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU: CHP, ALTIN TABAK İÇİNDE GENEL BAŞKANLIĞI SUNMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası 'topyekün değişim' diyerek koltuğuna göz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" demişti.
İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." açıklamasında bulunmuştu.
CHP MUĞLA İL BAŞKANI HÜSEYİN EROL: HALK TV VE SÖZCÜ TV İHANET ÇETESİDİR
Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları bir kez daha tescillendi.
CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV'ye parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor
"PARAYI CHP'DEN ALIP KILIÇDAROĞLU'NA SALLIYORLAR"
İki kanalı hedef alan Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.