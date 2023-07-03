CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV parayı CHP’den alıp Kılıçdaroğlu’na sallıyor

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimleri geçtiğimiz Mayıs ayının 14 ve 28'in gerçekleşti. Seçimden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı net bir zaferle ayrıldı.

İşte bu sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.