CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV'ye parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgasını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim talebini dile getiren İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları yine bir CHP'li tarafından itiraf edildi. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı. İki kanalı hedef alan Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" dedi.
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