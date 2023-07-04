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Giriş Tarihi: 4.7.2023 10:33

CHP’de Engin Özkoç krizi... Yardımcı olarak görevlendirilen ismi yanında istemedi

Seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu koruması için partiyi yeniden şekillendiren Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı hayali kuran Engin Özkoç’u parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan başdanışmanı olarak görevlendirilmişti. Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi üyesi Müslim Sarı’yı da Özkoç’a yardımcı olarak görevlendirdiği ancak Özkoç’un bu isme “ben yanımda kimseyi istemiyorum” demesiyle CHP’nin yeniden karıştığı öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
CHP’de Engin Özkoç krizi... Yardımcı olarak görevlendirilen ismi yanında istemedi

CHP bozguna uğradığı genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tam anlamıyla kaos yerine döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu korumak için partiyi yeniden şekillendirmeye başladı. İlk olarak MYK'yı kendine yakın isimlerle yenileyen Kılıçdaroğlu, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'lilere parti örgütlerini de kendisine bağlayarak cevap verdi.

CHP'DE BÜYÜK KAOS BAŞLADI

Kemal Kılçdaroğlu İçişleri Bakanlığı hayali kuran Engin Özkoç'u parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan başdanışmanı olarak görevlendirilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyesi Müslim Sarı'yı da Özkoç'a yardımcı olarak görevlendirdiği ancak Özkoç'un bu isme "ben yanımda kimseyi istemiyorum" demesi CHP'yi karıştırdı.

"KİMSE BENİM YANIMA ZORLA ADAM VEREMEZ"

Kulislere yansıyanlara göre olay şöyle gelişti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Müslim Sarı'yı yanına çağırdı. Parti Meclis üyesi olan ismin yanında Engin Özkoç'u arayıp parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığını Müslim Sarı ile birlikte yürütmesini söyledi. Daha sonra Müslim Sarı, Engin Özkoç'un yanına gitti. İddiaya göre Özkoç, "ben yanıma kimseyi istemiyorum. Ben bu görevi kendim yürütürüm. Yardımcı istemiyorum. Kimse benim yanıma zorla adam veremez" dedi. Bu sözlerin ardından CHP Genel Merkezi karıştı.
Koltuğunu korumaya çalışırken parti içerisinde kaos çıkaran Kılıçdaroğlu'nun şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.

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CHP’de Engin Özkoç krizi... Yardımcı olarak görevlendirilen ismi yanında istemedi
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