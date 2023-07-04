CHP’de Engin Özkoç krizi... Yardımcı olarak görevlendirilen ismi yanında istemedi

"KİMSE BENİM YANIMA ZORLA ADAM VEREMEZ"

Kulislere yansıyanlara göre olay şöyle gelişti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Müslim Sarı'yı yanına çağırdı. Parti Meclis üyesi olan ismin yanında Engin Özkoç'u arayıp parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığını Müslim Sarı ile birlikte yürütmesini söyledi. Daha sonra Müslim Sarı, Engin Özkoç'un yanına gitti. İddiaya göre Özkoç, "ben yanıma kimseyi istemiyorum. Ben bu görevi kendim yürütürüm. Yardımcı istemiyorum. Kimse benim yanıma zorla adam veremez" dedi. Bu sözlerin ardından CHP Genel Merkezi karıştı.

Koltuğunu korumaya çalışırken parti içerisinde kaos çıkaran Kılıçdaroğlu'nun şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.

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