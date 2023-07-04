Kılıçdaroğlu’nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı

"OYLAR ÇALINMADI YENİLDİK"

Atıcı, seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarda, "14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Aytuğ Atıcı: "Oylar çalınmadı, yenildiğimizi kabul edelim" | Video

"BEN ADAY DEĞİLİM DEMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun partiyi kongreye götürmesi ve aday olmaması gerektiğini savunan Atıcı şöyle konuşmuştu:

"Ben gördüğümü söylerim. Ben olsam şöyle yapardım. Teknik olarak istifa etmek acil olağan üstü kurultay demektir ve bu yıpratıcı bir süreçtir. Yani istifa edip örgütü yüzüstü bırakmak yerine, 'ben aday değilim kongreler ve kurultay sürecini yapacağım ve bu görevi devredeceğim' derdim."