CHP'li Aytuğ Atıcı: "Oylar çalınmadı, yenildiğimizi kabul edelim" | Video

Seçimlerde sandıktan ağır bir yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyon, başarısızlığa kılıf bulmak için geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yeniden 'oylar çalındı' algısına girişmişti. CHP'li Aytuğ Atıcı, oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi.