Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, uluslararası gelişmelerin yanı sıra ekonomi konusunda da önemli mesajlar verdi:Uluslararası alanda ülkemize verilen sözlerin takipçisi olurken, ülkemizde milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de inkâr etmiyoruz. Asgari ücrete yüzde 34 gibi, enflasyon üzerinde bir zam yaptık. Son 21 yıldır kararlıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize sahip çıkıyoruz. Toplumumuzun kırılgan kesimlerini hayat pahalılığının etkilerinden korumaya çalışıyoruz.Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımızı üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde aynı sınır uygulanmaya devam edecek.Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonları da yakından takip ediyoruz. Tamahkâr ve açgözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız.Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadele yanında uluslararası yatırımları doğrudan artırma çalışmalarına hız verdi. Seçim belirsizliğinin ortadan kalması ile dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize olan yatırımları yükseldi. 21 yılda 255 milyar dolar yatırım çeken Türkiye'nin, salgın sonrasında yıldızının daha da parladığını görüyoruz.Dış ticaret rakamlarında yıl sonu hedefimiz olan 265 milyar dolara ulaşacağımız kanaatindeyim.Ekonomi politikalarımızın odağında 85 milyonun her bir ferdinin aşını, huzurunu, refahını büyütmek var. Türkiye ekonomisini istikrar, güven, sürdürülebilirlik sütunları üzerinde yükselteceğiz. Suriye krizini en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. Depremin ekonomimize etkisi 104 milyar doları buluyor. Seçim döneminin tüm kesimi yorduğunu biliyoruz. 28 Mayıs gecesi itibarıyla en zor dönemi geride bıraktığımıza inanıyoruz. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerini de suhuletle atlattıktan sonra Türkiye Yüzyılı menziline koşar adımlarla gideceğiz.Kur korumalı mevduatı devam ettiriyoruz. Bu mevduat için sağladığımız vergi istisnası süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz.Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini başlatıyoruz. 5 Temmuz'da (yarın) 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşecek. Memur ve emeklilere verilen sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentonun takdirine sunacağız.Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3.7 milyon ailemiz istifade ediyor. Program kapsamında şimdiye kadar ailelere 35 milyar liralık ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nı devam ettirme kararı aldık.Osmangazi Köprüsü, 24 Haziran Cumartesi günü 111 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. Açılışından itibaren bugüne Osmangazi Köprüsü 70 milyon araç geçişiyle zamandan, yakıttan ve çevreden toplam 1.7 milyar dolarlık tasarruf sağladı.Takoz siyasetinin nelere mal olabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın, 31 Mart 2024 seçimlerinde de bunlara geçit vermeyeceğine inanıyorum.Nasılkiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kuran-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz.(İsveç'te Kuran yakılması) Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak, hukuk, ilke tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyor.Teröre destek vererek, teröristlere alan açarak sokakları, caddeleri, şehrin en merkezi meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor. Muhataplarımız bu gerçeği ne kadar kısa sürede içselleştirirse süreç o derece sağlıklı işleyecektir. Oyalama taktikleriyle vakit kaybetmek yerine verilen sözlerin tutulmasının daha akılcı, daha faydalı ve devlet ciddiyetine yakışır bir yöntem olacağına inanıyoruz.Bel altı vuruşlarla mesafe alacaklarını düşünenlerin ne bizi, ne Türkiye'yi ne de Türk milletini tanımadıkları aşikârdır. Bizim tehdit siyasetine de tahrik siyasetine de aba altında sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir.(Fransa'daki olaylar) Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de rüzgâr ekenler fırtına biçmektedir. Endişeyle karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden, bir an önce sona ermesini diliyoruz.Yaptığı binalarla 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıkan TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında öncü rol oynuyor. Ekimkasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlayacağız. Amacımız ilk bir senede 319 bin konutu teslim etmek.Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu.Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamasını hedefliyoruz.Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir, deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir.Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile BAE'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Teknik çalışmalarda mesafe aldıklarını kaydeden Şimşek, "İki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız, muhtemelen ondan sonra ziyarette bulunacak. Muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak" dedi. Şimşek, BAE ziyaretinin, muhtemelen NATO Zirvesi sonrası gerçekleşeceğini bildirdi. ANKARA