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Giriş Tarihi: 5.7.2023 15:06 Son Güncelleme: 5.7.2023 15:27

Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı

ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi Abdullah Uzundere (49) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesabı bulunduğu belirtilen Uzundere’nin KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda uzun süre görev aldığı belirlendi.

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Havalimanında yakalanan ABD’li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı

İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi. Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü.

Burada yapılan çalışmada şüphelinin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi. ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlenen Uzundere tutuklandı.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Abdullah Uzundere ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Konya Ereğli doğumlu olduğu öğrenilen Uzundere'nin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesabının bulunduğu öğrenildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduğu belirtilen Uzundere'nin, 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan örgüte ait İrfan Özel Eğitim, Sabah Dershanesi, Sidre Özel Eğitim, Enver Özel Eğitim, İkbal Özel Eğitim isimli eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi.

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Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı
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