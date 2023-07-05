Havalimanında yakalanan ABD’li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı

Burada yapılan çalışmada şüphelinin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi. ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlenen Uzundere tutuklandı.