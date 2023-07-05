Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, "Kuran-ı yakmak namertlik ve soysuzluktur. Kuran yakan kendini yakmıştır" derken, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin, Türkiye'de de benzer olayların çıkabileceği provokasyonunda bulunanlara yönelik, "Türkiye Fransa'ya benzemez" mesajı verdi. Bahçeli, gündeme dair şu değerlendirmelerde bulundu:Kuran-ı yakmak namertlik ve soysuzluktur, ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Kuran yakan kendini yakmıştır. Bu provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır.Dünyanın acıklı ve acilen çözülmesi gereken göç sorunu, buna eşlik eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı aslında Fransa'nın içine düştüğü krizin ana yatağı olmuştur. Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi sosyal patlamayla açığa çıkmıştır. Fransa, sömürge geçmişiyle ve varoşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir.Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa'nın Mudanya ve Kocaeli'nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini bildirmek istiyorum. Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet, millet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur.Türkiye'de mülteci veya göçmen değil, geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır. Bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri bu kapsamdaki siyasetimizin ana fikir ve felsefesidir.Türk milleti İsveç'in şuhal ve görünümüyle NATO'ya girişinesıcak ve sempatik bakmamaktadır.Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeTürkiye aleyhine kabul edilen çirkinve FETÖ güzellemesi yapan rapor isehükümsüzdür, hayâsızdır, bizim nazarımızdada yok hükmündedir.Anayasa Mahkemesi (AYM) Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla da olamayacaktır. AYM, PKK terör örgütünü aklama, temize çıkarma, hunhar eylemlerini ibra makamı değildir.Bebek katilini övmek,çok kitap okuduğundan bahisle filozofmertebesine çıkarmak, bununlayetinmeyip hak gaspına uğradığını iddiaetmek suçtur, bu suça montaj diyerekdestek çıkmak katmerli suçtur.