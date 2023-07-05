İsveç’e ev ödevi batı’ya tarihi ayar

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına 'özgürlük' kisvesiyle göz yuman İsveç 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde birliğe üyeliğini oldubittiye getirerek Türkiye'ye onaylatma hayali kurarken Başkan Erdoğan kendisini ikna için uğraşan NATO yetkilileri ve Batı ülkesi liderlerine tarihi ayar verdi. Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Terör örgütleri ve İslamofobi ile kararlı mücadelenin kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ortaya koyduk. Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı insani temellerle bağdaşmaz.Bunlar İslam düşmanlığıyla beslenen nefret suçudur. Bunun polis korumasıyla işlenmesi çok daha vahimdir. Türkiye'nin dostluğunun teröre destek vererek, teröristlere yer açarak kazanılamayacağını herkes kabul etmelidir. Oyalama taktikleriyle zaman kaybetmek yerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin daha akılcı, daha faydalı bir yöntem olacağına inanıyoruz. Kendilerini incelemelerini ve ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Erdoğan'ın İsveç'e yönelik yaptığı ev ödevi uyarısı dünya medyasında geniş yer buldu. İngiliz Independent gazetesi "İsveç'in yapacak daha çok işi var " başlığı ile verdiği haberde "Erdoğan, İsveç'in tamamlaması gereken 'ev ödevi' üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi" dedi. El Arabiya da "Erdoğan İsveç'e 'ev ödevi' verdi: Dostluğumuz teröre destek vererek kazanılamaz" başlığını kullandı.ABD merkezli Fox "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını erteledi" başlığını kullanarak Erdoğan'ın onay için yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ettiğinin altını çizdi. Yunan Kathimerini gazetesi "Erdoğan: NATO'da İsveç için kırmızı çizgilerden geri çekilmiyoruz" başlığını attı. ABD merkezli Washington Post gazetesi ise "Biden Türkiye ve Macaristan'ı İsveç konusunda ikna etmeye çalışacak" değerlendirmesinde bulundu.Al Monitor internet sitesi "Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve ABD'ye bariz bir yumruk atarak ülkesinin 'örtülü tehditlere' boyun eğmeyeceğini söyledi' değerlendirmesinde bulundu.