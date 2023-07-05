Külliye’de yoğun mesai

Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti. Külliye'de basına kapalı yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.Yine Külliye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile işadamları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul eden Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ranil Wickremesinghe, yeniden seçilmesinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıldönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı. ANKARA