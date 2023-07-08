Dünya lideri cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından kendisine rekor oy vererek destek olan Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret edecek. Seçimlerde Bayburt'tan yüzde 82.45, Gümüşhane'den ise yüzde 78.54 oy alan Başkan Erdoğan, teşekkür ziyareti kapsamında ilk olarak Bayburt'a, daha sonra ise Gümüşhane'ye geçerek vatandaşlara hitap edecek. Heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SABAH'a konuştu.Bayburt'umuz, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Rekor bir oyla bu duruşumuzu tescillemiş olduk. Bayburt halkı olarak bizim Cumhurbaşkanımıza sevdamızı bilen bilir. İnşallah Reis'imiz ile Türkiye güçlü yarınlara koşacak.Bayburt, mert insanı sever. Cumhurbaşkanımızın arkasında Bayburt Kalesi gibi dimdik duran Bayburtlular var. İlk yurtiçi ziyaretini yapacak olması da hemşerilerimizi çok sevindirdi.Reis'imizi çok seviyoruz. Gümüşhane'miz hep onun yanında oldu, olmaya devam edeceğiz. Onun yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Milletin liderini karşılayacak olmamızdan dolayı çok mutluyuz.Cumhurbaşkanımızı yakışır şekilde karşılayacağız. Hoş gelecek, sefa getirecek. Gümüşhane her zaman Reis'imize destek verdi. Cumhurbaşkanımız da Gümüşhane'yi hiç unutmadı.AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, "Bayburt halkı, kendisini milletine adayan Erdoğan'ın kıymetini bildiği gibi kadirşinaslık ve vefanın timsali Cumhurbaşkanımız da Bayburt'un kıymetini bilir. Bundan dolayıdır ki ilk yurtiçi ziyaretini memleketimize yapıyor. Çok gururluyuz" dedi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, "Tüm hemşerilerimizi Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyorum" diye konuştu.