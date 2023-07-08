Erdoğan bugün Bayburt ve Gümüşhane’de! “Çok heyecanlı ve gururluyuz”

28 Mayıs seçiminde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük destek veren Bayburt yüzde 82.45 oranla birinci, Gümüşhane ise yüzde 78.54 oranıyla Türkiye ikincisi olmuştu. Erdoğan da bugün Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ederek, kendisini destekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek. Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 14 Mayıs ve 28 mayısta gerçekleştirilen seçimlerde Bayburt'un Cumhurbaşkanıne en büyük desteği verdiğini belirterek, "Bayburt yüzde 82.45 oy oranıyla Erdoğan'a destek vererek Türkiye birincisi oldu. Destek veren tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Altının kıymetini sarraf bilir. Bayburt halkı da kendisini milletine adayan Erdoğan'ın kıymetini bildiği gibi kadirşinaslık ve vefanın timsali Cumhurbaşkanımız da Bayburt'un kıymetini bilir. Bundan dolayıdır ki ilk yurt içi ziyaretini memleketimize yapıyor. Çok gururluyuz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz çok daha güçlü olacaktır" dedi.