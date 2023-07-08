Erdoğan bugün Bayburt ve Gümüşhane’de! “Çok heyecanlı ve gururluyuz”

28 Mayıs seçiminde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük destek veren Bayburt yüzde 82.45 oranla birinci, Gümüşhane ise yüzde 78.54 oranıyla Türkiye ikincisi olmuştu. Erdoğan da bugün Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ederek, kendisini destekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek. Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 14 Mayıs ve 28 mayısta gerçekleştirilen seçimlerde Bayburt'un Cumhurbaşkanıne en büyük desteği verdiğini belirterek, "Bayburt yüzde 82.45 oy oranıyla Erdoğan'a destek vererek Türkiye birincisi oldu. Destek veren tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Altının kıymetini sarraf bilir. Bayburt halkı da kendisini milletine adayan Erdoğan'ın kıymetini bildiği gibi kadirşinaslık ve vefanın timsali Cumhurbaşkanımız da Bayburt'un kıymetini bilir. Bundan dolayıdır ki ilk yurt içi ziyaretini memleketimize yapıyor. Çok gururluyuz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz çok daha güçlü olacaktır" dedi.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Erdoğan'ın Gümüşhane'ye gerçekleştireceği ziyareti heyecanla beklediklerini kaydetti. Başkan Çimen, Gümüşhane'nin ilk günkü aşkla ve heyecanla Cumhurbaşkanını beklediğini ifade ederek, "Gümüşhane sevdalısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ikincisi olan şehrimize teşekkür ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Gümüşhane'mize karşı ayrı bir sevgisi var. Gümüşhane halkımız da bu sevgiyi hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyor. Cumhurbaşkanımız yatırımdan yatırıma koşan, hizmetten hizmete koşan, ülkesine, şehirlerine sevdalı bir liderdir. Türkiye'yi adeta ihya eden bir konum ve duruma getirdi. İnşallah bereketle gelir ve şehrimizden memnuniyetle ayrılır. Tüm hemşehrilerimizi Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve heyecanla karşılamaya davet ediyorum" dedi.
Gümüşhane'de yaşayan vatandaşların görüşleri ise şöyle;
Ali Özkan (63-esnaf) : "Reisimizi çok seviyoruz. Gümüşhanemiz hep onun yanında oldu, olmaya devam edeceğiz. Onun yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Her zaman verdiği müjdelerini yine bekliyoruz. Bilhasa emekliler için de gereğini yapacağını biliyoruz. Milletin liderini karşılayacak olmamızdan dolayı çok mutluyuz"
Hasan Elma (75-muhtar): "Reisimizi ona yakışır bir şekilde karşılayacağız. Hoş gelecek, sefa getirecek. Gümüşhane her zaman Reisimize desteğini arttırarak verdi. Cumhurbaşkanımız da Gümüşhane'yi hiçbir zaman unutmadı, unutmayacaktır"