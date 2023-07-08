Huzuru bozana sınırdışı

İktidar, sığınmacılar ile ilgili kapsamlı bir önlemler paketini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde arka arkaya yeni önlemler devreye girecek. Önlemlerin merkezinde sığınmacıların Türk kültürüne uygun, vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde Türkiye'de yaşamaları bulunuyor. İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerin üzerinde çalıştığı süreçte gündeme gelecek önlemler şöyle:Hem İçişleri Bakanlığı hem de AK Parti, sığınmacı politikaları konusunda çalışma yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu sığınmacılardan sorumlu olacak. AK Parti'nin de kongredeki tüzük değişikliği ile göç konusunda başkanlık kurması konuşuluyor. Yeni bir başkanlık kurulmasa bile mevcut başkanlıklardan birine göçle ilgili konularda görev verilmesi de tartışılıyor.İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde sığınmacıların 'mobil' olmalarına izin verilmeyecek. Sığınmacılar hangi şehirde kayıtlı ise orada yaşayacak. Şehir şehir dolaşamayacak.Sığınmacılardan Türkiye'deki kültüre, toplumsal kurallara uymaları istenecek. Bu kurallara uymayanların ülkesine gönderileceği açıkça deklare edilecek ve gereken yapılacak.Sahiller, parklar gibi yerlerde 40-50 kişilik sığınmacı grupların, özellikle de erkeklerin bulunmalarına, vatandaşları rahatsız etmelerine izin verilmeyecek. Sadece aileleri ile bu alanlarda, Türkiye'nin toplumsal kuralları çerçevesinde zaman geçirebilecekler.İstanbul'da sürekli bir denetim olacak. Şu anda başlayan denetimler daha da sıklaştırılacak.Arapça tabelalar konusunda Türkiye genelinde tüm belediyeler uyarılacak ve özenli olmaları istenecek.Sığınmacıların işyeri açmaları ve denetimlerinde esnek olunmayacak.