Şehir hastanelerinde sona doğru

Aydın'da 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 1 milyar 200 milyon liraya mal olan dev sağlık kampüsünde sona yaklaşılıyor. 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin bulunduğu Aydın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Yaklaşık günlük 20 bin hastanın muayene ve tedavilerinin yapılacağı öngörülen Şehir Hastanesi'nde 4 bin sağlık çalışanın hizmet vermesi planlanıyor.Bin 448 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin yapımı bitmek üzere. Yaklaşık günlük 20 bin hastanın muayene ve tedavilerinin yapılacağı öngörülen Şehir Hastanesi'nde 4 bin sağlık çalışanın hizmet vermesi planlanıyor. Depreme dayanıklı Aydın Şehir Hastanesi'nin zemininde 718 adet sismik izolatör ve 16 metre derinlikli 290 adet sismik damper bulunuyor.Trabzon'un Akyazı sahilindeki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Hastane tamamlanıp hizmet vermeye başladığında yatak kapasitesi Trabzon'un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedildiği yıl olan 1461'i simgeliyor. Temelinde 4 bin 300 fore kazık kullanılan hastanede depreme dayanıklı olarak sismik izolatörler de kullanılırken, şehir hastanesi ile kentteki yoğun bakım kapasitesi 2 katına çıkartılacak.2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor. 4 bin 300 fore kazık ve 562 izolatör ile depremden korunacak. Öte yandan hastane inşaatının yükselmeye başlaması ile birlikte kule vinç sayısının da arttırılacağı, yeni gelecek kulelerle birlikte inşaat çalışmalarının daha da hızlanacağı belirtildi.Şimdiye kadar Türkiye genelinde 21 şehir hastanesi hizmete açıldı.