Sur’da 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması" düzenlendi. "Sur'da Demir Atlılar" mottosuyla tarihi surlar çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik parkurda 6 kategoride düzenlenen yarışmaya 116 lisanslı sporcu katıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Bu yarışmayla şehitlerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Yarışmada dereceye girenlere 15 Temmuz'da Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek.