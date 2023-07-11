Değişim talebine meydan dayağı

Ankara'nın Yeni Batı Mahallesi'nde farklı liste çıkaran gençler, iddiaya göre CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nin de başrol oynadığı bir sürecin ardından tekme-tokat saldırıya uğradı. Partide yeni bir gençleşme hareketi başlatmak isteyen gençler, ilçedeki birçok mahallede olduğu gibi Yeni Batı Mahallesi'ndeki delege seçimleri için de farklı bir liste çıkardı. Bu süreçte partinin ileri gelenleri tarafından kendilerine sürekli engeller çıkarılırken, gençlerin bu durum üzerine itiraz hakkını kullanmak istemesi ortalığı karıştırdı. Bir grubun toplu saldırısı sonucu gençlerden 4'ü ağır darbelere maruz kaldı. Bir gencin burnu kırılırken, bir başka gencin de beli kaydı. Saldırıya uğrayan grup, basına verdiği ilk demeçte, "Olayda Yenimahalle Belediyesi'nin de rolü vardı" iddiasını ortaya attı. Önceki gün yaşanan büyük skandala ilişkin CHP Yenimahalle Gençlik Kolları'ndan da açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden olaya ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Batıkent bölgesinde birçok mahallede seçime giren gençler, bir grup tetikçi faşist tarafından darp edildi. Bir gencimizin burnu iki yerden kırılmış, henüz 18 yaşındaki bir kızımızın olay esnasında beli kaymış, diğer iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır" bilgisi paylaşıldı.Konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada parti yöneticilerine de ağır eleştiriler sıralanarak, "Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık. 18-19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile 'Geçmiş olsun' bile diyemeyen makamlara olan tavrımız yılmadan devam edecektir" denildi.Genel merkeze doğru "değişim" yürüyüşüne devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 81 ildeki ön seçimlerde büyük skandallar yaşandığına dikkat çekerek, "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir" ifadelerini kullanmıştı.