15 Temmuz gazisi Recep Kara: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainler tarafından kolundan vurularak yaralanan Gazi Recep Kara (39), 7 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Sağlık Bakanlığı personeli olan ve o dönem Ankara Cebeci'de yaşayan Recep Kara, uçak sesleri duyması üzerine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın "Bu bir kalkışmadır" açıklamasını duyan Kara, abdestini alarak sokağa çıktı. Bir süre sokakta yürüyen Kara, darbecilerin komutasındaki tankın önüne geçti. Ancak darbeciler tankı "Allahu Ekber" diye bağıran Kara'nın üzerine sürdü. Kara, tutunduğu tankla birlikte yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Daha sonra başka bir tankın namlusuna tutunan Kara, hainler tarafından yine sürüklendi. Kara, Genelkurmay önünde darbeciler tarafından kolundan vurularak gazi oldu.Konya Bozkır Devlet Hastanesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Recep Kara, ihanet gecesinde yaşananları unutamıyor. Duygularını SABAH'a anlatan Kara şunları söyledi:O gece evden çıkıp Kızılay'a doğru yola çıktım. Çıkarken de abdestimi de almıştım. Yolda yürürken bazı vatandaşlar tekbirler getiriyordu. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Tanklar caddelerde dolaşıyordu. Kızılay'da gördüğüm tankın önüne dikilince, 'Çekil yoksa vururuz' dediler. Çekilmedim. Önüne tutundum. Beni düşürmek için arada bir frene basıyorlardı. Güven Park'tan Yargıtay'ın olduğu yere kadar beni sürükledi. Son bastığında dizim yere gelmişti ve tankın ağırlığı üzerine bindi. Acıyla tankın önüne oturdum. Bazı tanklar da Meclis ek binasına doğru namlularını çevirmiş ateş etme hazırlığında gibiydi. Hemen önlerine atladım. Tank durunca namlusu kafama vurdu.Yine pes etmedim. Oradan da Genelkurmay'ın önüne doğru gittim. Yine bir tankın önüne dikildim. Namluya tutundum. Beni düşürmek için namluyu çeviriyordu. Genelkurmay'ın nizamiyesinin önüne geldiğimizde askerler bana 'İn yoksa vururuz' dediler. Ben de 'Vurursanız vurun' dedim. Vururlarsa sırtımdan vururlar diye sırtımı döndüm. Nizamiye kapısında elinde Türk bayrağı olan ve 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen yaşlı adamı vurdular. Böyle 4 kişiyi vurdular. Benim de bacağıma doğru ateş ettiler. Sonra yaralıları taşıdık. Tankın üzerindeyken ateş sesi duyduk. Kolumla yüzümü kapattığımda kolumun yaralandığını gördüm.BAŞINA aldığı darbeler nedeniyle hafızasında problemler yaşadığını belirten Kara, "Hastanede darbenin gerçekleşmediğini öğrendim. El ele verip hainlere karşı durduk. Başıma aldığım darbeler nedeniyle hafıza kayıpları yaşadım. Ama ne olursa olsun bu ihanet gecesini unutamadım. Bana 'Neden gittin' diye soranlar oldu. Onlara, 'Vatan için millet için bayrak için ezan için gittim' dedim. Bundan daha önemli bir şey var mı?" diye konuştu.